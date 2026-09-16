В Пензенской области назначен прокурор Наровчатского района

Прокурором Наровчатского района Пензенской области назначен младший советник юстиции Олег Феоктистов. Соответствующий приказ подписал Генпрокурор России 15 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Пензенской области Фото: Прокуратура Пензенской области

В пресс-службе региональной прокуратуры сообщили, что Олег Феоктистов в 2011-м окончил Саратовскую государственную академию права по специальности «юриспруденция». В ноябре 2012 года начал службу в прокуратуре Пензенской области.

За время работы занимал должности помощника прокурора Земетчинского района, прокурора отдела по надзору за законностью правовых актов и исполнением законов в социальной сфере. Также господин Феоктистов был старшим помощником прокурора Ленинского района Пензы, помощником и заместителем пензенского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях.

Нина Шевченко