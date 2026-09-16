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Угрозу атаки БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей призывают не покидать дома. Не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Отключите электричество, газ и воду. Пройдите в помещение с несущими стенами без остекления, например, санузел или кладовку.

Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание. Также можно укрыться в подземном переходе или паркинге.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко