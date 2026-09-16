Угрозу атаки БПЛА объявили в Волгоградской области

Беспилотную опасность ввели в Волгоградской области. Об этом уведомило МЧС в приложении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

Жителей призывают не покидать дома. Не подходите к окнам, не пользуйтесь лифтом. Отключите электричество, газ и воду. Пройдите в помещение с несущими стенами без остекления, например, санузел или кладовку.

Если вы на улице, немедленно пройдите в ближайшее здание. Также можно укрыться в подземном переходе или паркинге.

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко