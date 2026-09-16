«Локомотив» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В среду, 16 сентября, в Москве прошел матч 8-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором «Локомотив» принимал самарские «Крылья Советов». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе «Локомотива» отличился Николай Комличенко. У гостей мяч забил Амар Рахманович.

«Крылья Советов» с 11 очками занимают девятое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» находится на 13-й строчке, набрав семь баллов.

Андрей Сазонов