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Беспилотную опасность объявили в Пензенской области

Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.

Фото: ИА «Общественное мнение»

Фото: ИА «Общественное мнение»

Пензенцев призывают оставаться дома. Отойдите от окон и выключите свет, воду, газ. Рекомендуется пройти в комнату с капитальными стенами без остекления, например, в ванную или кладовку. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее укрытие (здание, подвал, подземный переход или паркинг). Не покидайте безопасное место до отбоя режима «Беспилотная опасность».

Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.

Нина Шевченко