Беспилотную опасность объявили в Пензенской области
Опасность БПЛА объявили в Пензенской области. Об этом оповестило МЧС в приложении.
Фото: ИА «Общественное мнение»
Пензенцев призывают оставаться дома. Отойдите от окон и выключите свет, воду, газ. Рекомендуется пройти в комнату с капитальными стенами без остекления, например, в ванную или кладовку. Не пользуйтесь лифтом.
Если вы на улице, немедленно зайдите в ближайшее укрытие (здание, подвал, подземный переход или паркинг). Не покидайте безопасное место до отбоя режима «Беспилотная опасность».
Мобильный интернет в регионе временно ограничен. Телефон экстренных служб 112.