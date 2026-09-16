Суд обязал дроппера вернуть почти 700 тыс. рублей пенсионерке из Заречного

Палехский районный суд Ивановской области взыскал с дроппера 673 тыс. руб., которые он получил от пенсионерки из Заречного (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИА «Общественное мнение» Фото: ИА «Общественное мнение»

По данным следствия, 79-летняя женщина из Заречного перевела деньги на счет мошенников. В июне 2024 года с ней связались по телефону и убедили отправить сбережения на указанные реквизиты.

Позже было установлено, что деньги поступили на карту 28-летнего жителя Ивановской области, который выступал дроппером и предоставил свою банковскую карту для незаконных операций.

Нина Шевченко