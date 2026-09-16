Волгоградца осудили на 14 лет в Саратове за подготовку теракта по заданию СБУ
Саратовский областной суд вынес приговор Сергею Субботину, готовившему теракт на объекты Минобороны. По данным УФСБ России по Волгоградской области, он действовал по заданию СБУ. Он признан виновным в госизмене и легализации денег (ст. 275, ст. 174.1 УК РФ).
Фото: УФСБ России по Волгоградской области
По информации ведомства, в 2019 году фигурант жил во Львове, а в 2021-м оставался на территории Украины нелегально. Сотрудники СБУ завербовали Субботина в 2024 году, пообещав гражданство Украины за совершение теракта. После военной подготовки его отправили из Киева в Саратов транзитом через Волгоград. Он снял квартиру рядом с военным аэродромом в Энгельсе, где планировал разместить модуль навигации для вражеских БПЛА. Запчасти для устройства он собирал по городу, выдавая себя за курьера сервиса доставки.
На допросе Субботин рассказал, что купил два телефона: для повседневной жизни и для связи с куратором. Также он приобрел сумку доставщика, с которой ходил по улицам, имитируя работу.
Его задержали в съемной квартире. Суд назначил Сергею Субботину 14 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года и штрафом 80 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.