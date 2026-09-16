Hugo Boss назначил нового главу наблюдательного совета
Немецкий производитель модной одежды и аксессуаров Hugo Boss сообщил о назначении новым главой наблюдательного совета Майкла Мюррея. Он также занимает пост генерального директора британского конгломерата Frasers Group — крупнейшего акционера немецкой компании, владеющего 48-процентной долей в ней. С мая 2025-го господин Мюррей входит в наблюдательный совет Hugo Boss.
Майкл Мюррей
Фото: Cathal McNaughton / Reuters
14 сентября Hugo Boss объявил об отставке прошлого главы наблюдательного совета Штефана Штурма. Ранее в этом году Frasers делал предложение о покупке Hugo Boss за €2,7 млрд, однако руководство компании отклонило предложение, сочтя, что Frasers слишком низко оценил ее стоимость. Тогда британский конгломерат увеличил свою долю в ней до 48%.
По оценке Bloomberg, отставка господина Штурма может быть связана со стремлением Frasers усилить свое влияние в наблюдательном совете Hugo Boss и тем самым способствовать покупке компании. Теперь же пост главы наблюдательного совета занял гендиректор Frasers Майкл Мюррей, который помимо этого женат на дочери основателя конгломерата Майка Эшли. В августе господин Эшли говорил газете Financial Times, что не собирается делать господина Мюррея гендиректором Hugo Boss.
С 2027 года немецкая компания Hugo Boss станет официальным поставщиком одежды и аксессуаров для Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open), о чем сообщила пресс-служба турнира Большого шлема 14 апреля 2026 года. Компания разработает комплект одежды для 4000 сотрудников, включая судей и болл-боев, а фирменная символика бренда будет представлена на территории комплекса Melbourne Park.
Ранее в 2024 году, как сообщалось 5 августа, АО «Стокманн» завершило сделку по покупке российского подразделения Hugo Boss, получив 100% ООО «Хьюго Босс Рус». Сделка, одобренная правительственной подкомиссией по иностранным инвестициям, могла обойтись в 800 млн рублей при рыночной стоимости бизнеса 1,8 млрд рублей, а одним из условий было сохранение рабочих мест.
В 2024 году Hugo Boss объявила о снижении годового прогноза по выручке с 4,4 млрд евро до 4,3 млрд евро, что привело к падению акций компании на 8-10%. Это было связано со «сложной макроэкономической и геополитической обстановкой», особенно на рынках Великобритании и Китая, где продажи сократились на 2% и 4% соответственно во втором квартале.