Hugo Boss назначил нового главу наблюдательного совета

Немецкий производитель модной одежды и аксессуаров Hugo Boss сообщил о назначении новым главой наблюдательного совета Майкла Мюррея. Он также занимает пост генерального директора британского конгломерата Frasers Group — крупнейшего акционера немецкой компании, владеющего 48-процентной долей в ней. С мая 2025-го господин Мюррей входит в наблюдательный совет Hugo Boss.

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Фото: Cathal McNaughton / Reuters Майкл Мюррей

Фото: Cathal McNaughton / Reuters

14 сентября Hugo Boss объявил об отставке прошлого главы наблюдательного совета Штефана Штурма. Ранее в этом году Frasers делал предложение о покупке Hugo Boss за €2,7 млрд, однако руководство компании отклонило предложение, сочтя, что Frasers слишком низко оценил ее стоимость. Тогда британский конгломерат увеличил свою долю в ней до 48%.

По оценке Bloomberg, отставка господина Штурма может быть связана со стремлением Frasers усилить свое влияние в наблюдательном совете Hugo Boss и тем самым способствовать покупке компании. Теперь же пост главы наблюдательного совета занял гендиректор Frasers Майкл Мюррей, который помимо этого женат на дочери основателя конгломерата Майка Эшли. В августе господин Эшли говорил газете Financial Times, что не собирается делать господина Мюррея гендиректором Hugo Boss.

Яна Рождественская