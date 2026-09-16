«Лукойл» увеличил объем отгрузки топлива в Прикамье на 30%

Компания «Лукойл», после разбора ситуации с поставками бензина в Пермский край на оперштабе, с прошлого четверга увеличила объем отгрузки топлива на 30%. Такие данные были озвучены на прошедшем заседании оперативного штаба по вопросам обеспеченности топливом. Об этом сообщает пресс-служба оперштаба.

Сеть «Нефтехимпром» продолжает отпуск бензина со своих АЗС в Перми и регионе по мере поступления топлива. В начале недели компания отменила ограничения на продажу бензина в одни руки. Также продолжает работу сеть АЗС «Газпромнефть».

«На контроле оперштаба – снабжение ряда муниципалитетов края, где есть вопросы с обеспечением топливом. Штабом поручено увеличить ритмичность поставок бензина в эти территории со стороны основного поставщика топлива», - сообщает пресс-служба.