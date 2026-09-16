Умер режиссер «Битвы за Чили» Патрисио Гусман

Чилийский режиссер-документалист Патрисио Гусман, известный фильмом «Битва за Чили», умер в Париже в возрасте 85 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его жену. AFP отмечает, что господин Гусман был «одним из самых выдающихся представителей киноиндустрии Латинской Америки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Патрисио Гусман

Фото: Axel Schmidt / AP Патрисио Гусман

Фото: Axel Schmidt / AP

Патрисио Гусман родился в Сантьяго в 1941 году. С начала 1970-х он снимал документальное кино. После военного переворота 1973 года, в ходе которого к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, Патрисио Гусмана арестовали. В его отношении разыграли имитацию казни. В том же году его отпустили из-под стражи, после чего он покинул страну. В последующие годы он жил на Кубе, в Испании и Франции.

«Битва за Чили» — кинотрилогия о захвате власти Пиночетом — вышла в период с 1975 по 1979 год. В дальнейшем он снял еще несколько документальных фильмов, в основном посвященных Чили. Многие из них завоевывали призы престижных международных кинофестивалей, в том числе Каннского и Берлинского. The Guardian назвала Патрисио Гусмана «страстным документалистом», снимавшим «беспощадные, но поэтичные фильмы, исследующие воздействие режима Пиночета на Чили».

Яна Рождественская