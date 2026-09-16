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Умер режиссер «Битвы за Чили» Патрисио Гусман

Чилийский режиссер-документалист Патрисио Гусман, известный фильмом «Битва за Чили», умер в Париже в возрасте 85 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его жену. AFP отмечает, что господин Гусман был «одним из самых выдающихся представителей киноиндустрии Латинской Америки».

Патрисио Гусман

Патрисио Гусман

Фото: Axel Schmidt / AP

Патрисио Гусман

Фото: Axel Schmidt / AP

Патрисио Гусман родился в Сантьяго в 1941 году. С начала 1970-х он снимал документальное кино. После военного переворота 1973 года, в ходе которого к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, Патрисио Гусмана арестовали. В его отношении разыграли имитацию казни. В том же году его отпустили из-под стражи, после чего он покинул страну. В последующие годы он жил на Кубе, в Испании и Франции.

«Битва за Чили» — кинотрилогия о захвате власти Пиночетом — вышла в период с 1975 по 1979 год. В дальнейшем он снял еще несколько документальных фильмов, в основном посвященных Чили. Многие из них завоевывали призы престижных международных кинофестивалей, в том числе Каннского и Берлинского. The Guardian назвала Патрисио Гусмана «страстным документалистом», снимавшим «беспощадные, но поэтичные фильмы, исследующие воздействие режима Пиночета на Чили».

Яна Рождественская

Составлено ИИ-Ассистентъ

«Битва за Чили» создавалась не как воспоминание о перевороте задним числом: рабочие материалы удалось контрабандой вывезти на пароходе в Европу, а монтаж фильма завершали уже в эмиграции — записи переправили за границу, и монтаж был закончен в Гаване.

Риск для авторов был непосредственным: оператор Хорхе Мюллер вскоре после переворота был арестован и бесследно исчез, а сам Патрисио Гусман провел две недели под стражей на футбольном стадионе в Сантьяго, куда свозили политических арестантов, когда в тюрьмах закончились места. Первая часть трилогии заканчивается смертью оператора, успевшего запечатлеть портрет своего убийцы.

Значение трилогии вышло далеко за пределы хроники: без «Битвы за Чили» официальная история чилийского путча наверняка была бы абсолютно иной. В середине 1990-х, когда Пиночет уже был свергнут, Гусман приехал в Чили и обнаружил, что большинство соотечественников предпочитает не вспоминать о тех кровавых событиях, а молодые люди едва о них слышали. Этому посвящен его фильм «Чили, упрямая память» 1997 года, где режиссер показывает «Битву за Чили» старшеклассникам из Сантьяго.

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