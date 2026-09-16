Умер режиссер «Битвы за Чили» Патрисио Гусман
Чилийский режиссер-документалист Патрисио Гусман, известный фильмом «Битва за Чили», умер в Париже в возрасте 85 лет. Об этом сообщило AFP со ссылкой на его жену. AFP отмечает, что господин Гусман был «одним из самых выдающихся представителей киноиндустрии Латинской Америки».
Патрисио Гусман
Фото: Axel Schmidt / AP
Патрисио Гусман родился в Сантьяго в 1941 году. С начала 1970-х он снимал документальное кино. После военного переворота 1973 года, в ходе которого к власти в Чили пришел Аугусто Пиночет, Патрисио Гусмана арестовали. В его отношении разыграли имитацию казни. В том же году его отпустили из-под стражи, после чего он покинул страну. В последующие годы он жил на Кубе, в Испании и Франции.
«Битва за Чили» — кинотрилогия о захвате власти Пиночетом — вышла в период с 1975 по 1979 год. В дальнейшем он снял еще несколько документальных фильмов, в основном посвященных Чили. Многие из них завоевывали призы престижных международных кинофестивалей, в том числе Каннского и Берлинского. The Guardian назвала Патрисио Гусмана «страстным документалистом», снимавшим «беспощадные, но поэтичные фильмы, исследующие воздействие режима Пиночета на Чили».
«Битва за Чили» создавалась не как воспоминание о перевороте задним числом: рабочие материалы удалось контрабандой вывезти на пароходе в Европу, а монтаж фильма завершали уже в эмиграции — записи переправили за границу, и монтаж был закончен в Гаване.
Риск для авторов был непосредственным: оператор Хорхе Мюллер вскоре после переворота был арестован и бесследно исчез, а сам Патрисио Гусман провел две недели под стражей на футбольном стадионе в Сантьяго, куда свозили политических арестантов, когда в тюрьмах закончились места. Первая часть трилогии заканчивается смертью оператора, успевшего запечатлеть портрет своего убийцы.
Значение трилогии вышло далеко за пределы хроники: без «Битвы за Чили» официальная история чилийского путча наверняка была бы абсолютно иной. В середине 1990-х, когда Пиночет уже был свергнут, Гусман приехал в Чили и обнаружил, что большинство соотечественников предпочитает не вспоминать о тех кровавых событиях, а молодые люди едва о них слышали. Этому посвящен его фильм «Чили, упрямая память» 1997 года, где режиссер показывает «Битву за Чили» старшеклассникам из Сантьяго.