Важен каждый займ

В первом полугодии объем кредитов, выданных бизнесу в Черноземье, вырос на 17%. Положительная динамика зафиксирована в Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях, причем наибольшей она была на Белгородчине. В Липецкой, Орловской и Курской областях выдачи, напротив, сократились. Отдельные банки также сообщают о росте выдач или кредитных портфелей в макрорегионе. Эксперты связывают общий рост с восстановлением рынка на фоне снижения ключевой ставки, а падение в Липецкой области — с завершением инвестиционного цикла НЛМК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост кредитной активности бизнеса аналитики считают позитивным явлением для экономики

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Рост кредитной активности бизнеса аналитики считают позитивным явлением для экономики

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В первом полугодии 2026 года компании Черноземья привлекли банковские кредиты на 939,4 млрд руб., что на 17,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Задолженность бизнеса в макрорегионе составила 2,2 трлн руб., увеличившись за год на 10%. Активнее всего в макрорегионе займы привлекали компании, специализирующиеся на добыче полезных ископаемых, производители продуктов питания, аграрии и торговые организации. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в воронежском отделении Банка России.

Наиболее заметно объем выдач бизнесу увеличился в Белгородской области — на 42%, до 335,2 млрд руб. Задолженность местных предприятий тоже выросла больше всего в макрорегионе — на 34%, до 575,2 млрд руб.

— на 42%, до 335,2 млрд руб. Задолженность местных предприятий тоже выросла больше всего в макрорегионе — на 34%, до 575,2 млрд руб. В соседней Воронежской области объем выданных бизнесу кредитов увеличился на 29% — до 248,2 млрд руб. Кредитный портфель воронежского бизнеса, напротив, уменьшился на 5,5% — до 587,3 млрд руб.

объем выданных бизнесу кредитов увеличился на 29% — до 248,2 млрд руб. Кредитный портфель воронежского бизнеса, напротив, уменьшился на 5,5% — до 587,3 млрд руб. В Тамбовской области объем выданных бизнесу кредитов вырос на 15% — до 75,9 млрд руб. Объем задолженности местных предприятий вырос на 22,7% — до 204,5 млрд руб.

В других регионах Черноземья объемы выдач бизнес-кредитов за этот же период, напротив, сократились.

Больше всего — в Липецкой области, на 14% (до 115,2 млрд руб.). Задолженность липецких предприятий увеличилась на 14,4% — до 370 млрд руб.

на 14% (до 115,2 млрд руб.). Задолженность липецких предприятий увеличилась на 14,4% — до 370 млрд руб. В Орловской области объем выдач сократился на 7% — до 48,1 млрд руб. Кредитный портфель орловского бизнеса при этом увеличился на 3,6% — до 128,7 млрд руб.

объем выдач сократился на 7% — до 48,1 млрд руб. Кредитный портфель орловского бизнеса при этом увеличился на 3,6% — до 128,7 млрд руб. Меньше всего объем выдач уменьшился в Курской области — на 3%, до 116,9 млрд руб. Объем задолженности местных компаний практически не изменился (рост на 0,3%, до 343,5 млрд руб.).

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По данным ЦБ, на малые и средние предприятия (МСП) Черноземья пришлось 26% выданных корпоративных кредитов, а остальные 74% — на крупные предприятия. В структуре кредитного портфеля 23% приходится на МСП, оставшиеся 77% — на крупный бизнес.

Как отмечает ЦБ в докладе «Региональная экономика», малый и средний бизнес адаптируется в России к изменению логистических, технологических и налоговых условий, а также снижению спроса. Предприятия сокращают издержки, ищут новых поставщиков и каналы сбыта, перестраивают логистику и ассортимент. Регулятор прогнозирует, что в 2027 году в целом по стране темпы роста корпоративного кредитования «будут умереннее на фоне более плавного смягчения денежно-кредитных условий, чем закладывалось ранее».

В пресс-службе Центрально-Черноземного банка (ЦЧБ) Сбербанка рассказали «Ъ-Черноземье» в ответ на запрос, что наблюдают рост выдач кредитов бизнесу. За первое полугодие 2026-го банк выдал предприятиям 480 млрд руб., а объем кредитного портфеля ЦЧБ вырос на 25%. Период сравнения в банке не уточнили. Рост выдач отмечается в том числе в Липецкой, Курской и Орловской областях (цифр в банке не привели). В Сбере объясняют такую динамику реализацией крупных инвестпроектов в сфере жилищного строительства и государственно-частного партнерства.

В пресс-службе ВТБ сообщили «Ъ-Черноземье», что кредитный портфель банка в Черноземье вырос на 8%, до 262,5 млрд руб. С каким периодом сравниваются общий показатель и данные по Белгородской, Воронежской, Тамбовской и Липецкой областям, в банке не уточнили. Наиболее выраженную динамику демонстрирует Белгородская область, где портфель увеличился на 42% и достиг 56 млрд руб. В Воронежской области рост составил 7% (до 97,5 млрд руб.), в Тамбовской — 4% (до 24,2 млрд руб.), в Липецкой — 1% (до 36,9 млрд руб.). В Курской и Орловской областях объемы сохранились на уровне начала года (31,5 млрд и 16,4 млрд руб. соответственно).

В пресс-службе Россельхозбанка (РСХБ) рассказали «Ъ-Черноземье», что объем кредитов, выданных аграриям макрорегиона за семь месяцев 2026-го, соответствует показателю аналогичного периода прошлого года. Заметный рост год к году в банке отмечают в Белгородской области (на 30%), а также в Воронежской и Тамбовской областях (по 9% в каждом регионе).

Директор белгородского филиала РСХБ Андрей Долгий отметил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что рост объемов кредитования обеспечили крупные предприятия, «которые в первом полугодии увеличили объем экспорта сельхозпродукции». «Мы также видим рост привлечения заемных средств клиентами из числа малого и среднего бизнеса: за семь месяцев — на 40%, в сегменте микробизнеса — на 12% по отношению к аналогичному периоду прошлого года».

Глава воронежского филиала РСХБ Александр Серегин рассказал «Ъ-Черноземье», что в регионе спрос на кредитование у бизнеса поддерживается за счет льготных программ. «Инвестиционная активность сохраняется в основном в тех проектах, которые уже находятся в высокой стадии готовности. Сохранение спроса на финансирование указывает на то, что предприятия АПК стремятся сохранить возможности для технологического обновления»,— пояснил господин Серегин.

Директор тамбовского филиала РСХБ Елена Шарова добавила в беседе с «Ъ-Черноземье», что аграрии привлекают займы «не только на сезонные нужды — закупку ГСМ, семян и удобрений, но и на инвестиционные цели, например, обновление парка техники».

Управляющий партнер консалтингового агентства ВМТ Консалт Екатерина Косарева отмечает, что восстановление рынка корпоративного кредитования стало возможным на фоне начавшегося в прошлом году смягчения денежно-кредитной политики и снижения ключевой ставки ЦБ с 20% до 14%. «Это запустило восстановление рынка корпоративного кредитования. Свою роль сыграл и отложенный спрос. Отметим, что пока скорее берут кредиты на пополнение оборотных средств, чем на инвестиции. Для запуска инвестиционной активности нужна более мягкая денежно-кредитная политика»,— считает госпожа Косарева.

По мнению эксперта, росту объемов выдач кредитов бизнесу в Черноземье может поспособствовать распространение режима свободной экономической зоны (СЭЗ), который предполагает значительные налоговые преференции, на всю территорию Белгородской и Курской областей (8877024): «Пока инвестиционный интерес сдерживается из-за атак на эти приграничные регионы, но на Белгородчине уже начался новый цикл вложений горнорудных предприятий — к примеру, расширение производства "КМАруда"».

Снижение объема выдач кредитов в Липецкой области Екатерина Косарева связывает с завершением инвестиционного цикла крупнейшего в регионе предприятия — Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). «Финансовые результаты НЛМК неутешительные: чистая прибыль рухнула по результатам первого полугодия 2026 года в 38 раз (8848600). Соответственно компания с низкой прибылью не будет наращивать объем заимствований в ближайшем будущем»,— предполагает эксперт.

Управляющий партнер IPM Consulting Анастасия Владимирова добавляет, что сокращение объема новых кредитов «не обязательно означает ухудшение состояния компаний». «Некоторые компании могли отложить модернизацию или активнее использовать собственные средства. Сокращение объемов выдач в Липецкой области, скорее всего, связано со спецификой промышленного региона, где кредитная активность во многом зависит от решений ограниченного числа крупных предприятий. Перенос даже нескольких крупных инвестпроектов или отказ от новых заимствований заметно влияет на общий объем выдач»,— рассуждает эксперт.

Егор Якимов