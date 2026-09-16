Минфин привлек 113,1 млрд руб. на аукционах ОФЗ

Минфин России провел два аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном. Совокупный объем размещения составил 139,6 млрд руб. по номиналу, или 113,1 млрд руб. в чистых ценах. Совокупный спрос — 172,2 млрд руб.

Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26252 составила 16,3%. По выпуску ОФЗ-ПД 26238 — 16%. Доходность выше 16% на аукционах ОФЗ-ПД фиксировалась в последний раз в мае 2025 года.

На первом аукционе размещен выпуск 26252 с погашением 12 октября 2033 года на 116,7 млрд руб. (101,2 млрд руб. в чистых ценах) при спросе 131,8 млрд руб. Цена отсечения — 86,5894% от номинала, доходность — 16,31%.

На втором аукционе размещен выпуск 26238 с погашением 15 мая 2041 года на 22,8 млрд руб. (11,9 млрд руб. в чистых ценах) при спросе 40,4 млрд руб. Цена отсечения — 52,1494%, доходность — 16,00%.