Минфин привлек 113,1 млрд руб. на аукционах ОФЗ
Минфин России провел два аукциона по размещению ОФЗ с постоянным купоном. Совокупный объем размещения составил 139,6 млрд руб. по номиналу, или 113,1 млрд руб. в чистых ценах. Совокупный спрос — 172,2 млрд руб.
Средневзвешенная доходность по выпуску ОФЗ-ПД 26252 составила 16,3%. По выпуску ОФЗ-ПД 26238 — 16%. Доходность выше 16% на аукционах ОФЗ-ПД фиксировалась в последний раз в мае 2025 года.
На первом аукционе размещен выпуск 26252 с погашением 12 октября 2033 года на 116,7 млрд руб. (101,2 млрд руб. в чистых ценах) при спросе 131,8 млрд руб. Цена отсечения — 86,5894% от номинала, доходность — 16,31%.
На втором аукционе размещен выпуск 26238 с погашением 15 мая 2041 года на 22,8 млрд руб. (11,9 млрд руб. в чистых ценах) при спросе 40,4 млрд руб. Цена отсечения — 52,1494%, доходность — 16,00%.
Рост доходности ОФЗ означает для Минфина удорожание новых заимствований: ведомству приходится следовать за доходностями на вторичном рынке и зачастую предлагать инвесторам бумаги с дисконтом к текущим ценам. Сохраняющиеся инфляционные риски и новое предложение облигаций с фиксированной ставкой усиливают давление на цены, прежде всего на дальнем участке кривой, где размещаются длинные выпуски.
Высокая фиксированная ставка при этом поддерживает интерес инвесторов с длинными обязательствами: в начале 2025 года управляющие компании, размещавшие средства НПФ и ПИФов, рассматривали длинные ОФЗ как способ надолго зафиксировать высокую доходность.
Однако привлекательности ставки может быть недостаточно, если объем предложения и потребность Минфина в заимствованиях растут: в таких условиях спроса на ОФЗ с постоянным купоном может не хватить, а флоатеры становятся для инвесторов более привлекательными. Высокая доходность облегчает размещение отдельных длинных выпусков, но одновременно увеличивает стоимость обслуживания новых заимствований и усложняет выполнение годовых планов только за счет бумаг с фиксированным купоном.