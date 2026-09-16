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Мэрия Волгограда выделила на снос руин на Бобровской 1,7 млн рублей

Администрация Волгограда завершила прием заявок на аукцион по сносу аварийного двухэтажного дома на ул. Бобровской, 1 в Красноармейском районе. Начальная цена контракта превышает 1,7 млн руб., работы должны завершить до 30 ноября, указано на портале «Госзакупки».

Фото: Google Maps

Фото: Google Maps

По данным V1.RU, дом признали аварийным более десяти лет назад и полностью расселили. Однако, по словам местных жителей, самого здания уже не существует. Еще в 2025 году на его месте были руины, а к 2026-му почти ничего не осталось. Журналисты выяснили, что дом никто не сносил — его разобрали на кирпичи, и он неоднократно горел.

В службе единого заказчика администрации пояснили, что на участке остался остов и сгоревшие стены, а также ленточный фундамент, который планируется демонтировать и вывезти. Согласно документации, почти 1 млн руб. из общей суммы заложен на демонтаж.

Нина Шевченко