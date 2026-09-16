Главы Минфина и Минтранса вошли в состав совета директоров РЖД

Главы Минфина Антон Силуанов и Минтранса Андрей Никитин вошли в состав совета директоров РЖД. Всего в состав органа избрали 13 человек, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе компании.

Свои места в совете сохранили гендиректор РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Виталий Савельев, главы Минэкономики Максим Решетников, Минстроя Ирек Файзуллин, Минэнерго Сергей Цивилев и Минцифры Максут Шадаев. Кроме того, в совете остались глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава «Совкомфлота» Сергей Франк.

На постах независимых директоров в совете продолжат заседать ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Из органа вышла первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Чиновница состояла в совете с 2021 года.

Последний раз РЖД раскрывали состав совета директоров в июле 2024 года. 100% акций корпорации принадлежат государству. Состав совета определяет правительство России, ранее в него входили 12 человек.