Главы Минфина и Минтранса вошли в состав совета директоров РЖД
Главы Минфина Антон Силуанов и Минтранса Андрей Никитин вошли в состав совета директоров РЖД. Всего в состав органа избрали 13 человек, рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе компании.
Свои места в совете сохранили гендиректор РЖД Олег Белозеров, вице-премьер Виталий Савельев, главы Минэкономики Максим Решетников, Минстроя Ирек Файзуллин, Минэнерго Сергей Цивилев и Минцифры Максут Шадаев. Кроме того, в совете остались глава РФПИ Кирилл Дмитриев и глава «Совкомфлота» Сергей Франк.
На постах независимых директоров в совете продолжат заседать ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, председатель попечительского совета «Фонда развития территорий» Сергей Степашин и глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. Из органа вышла первый замминистра финансов Ирина Окладникова. Чиновница состояла в совете с 2021 года.
Последний раз РЖД раскрывали состав совета директоров в июле 2024 года. 100% акций корпорации принадлежат государству. Состав совета определяет правительство России, ранее в него входили 12 человек.
Включение руководителей Минфина и Минтранса усиливает связь между управлением РЖД и правительственными решениями: через совет директоров позиция менеджмента компании может быть доведена до финансово-экономического блока правительства, который определяет условия изъятия у монополии крупных дивидендов. Такой формат особенно значим для вопросов, где интересы развития РЖД могут расходиться с бюджетными приоритетами.
Совет директоров служит и каналом исполнения позиции государства как собственника. Например, в 2020 году Минфину, Минтрансу и Росимуществу при подготовке проектов директив представителям государства в совете поручали не предусматривать выплату дивидендов РЖД за 2019 год.