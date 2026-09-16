Какие ошибки были самыми распространенными на ЕГЭ по русскому языку в 2026 году

Федеральный институт педагогических измерений (отвечает за подготовку материалов для ОГЭ и ЕГЭ) начал публикацию методических материалов для учителей по итогам анализа самых распространенных ошибок на ЕГЭ в 2026 году. Такие методички публикуются ежегодно в комплекте материалов для подготовки к экзаменам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Чаще всего участники ЕГЭ по русскому языку ошибались в употреблении «не» и «ни» и написании приставок, корней и суффиксов. Так, выпускники допускали ошибки в выражениях «не удачно выступил», «несдавался», «недо конца». Неправильно писали окончания существительных, прилагательных, числительных и глаголов. Среди примеров — «о добром отношение», «службу в армие», «опыт в общение» и «при встречи».

Затруднение также вызывало правописание приставок и букв «ы», «и» после приставок: «приодолел», «преобретает», «зделать», «безценный»; правописание суффиксов: «далие», «теплатой», «ценнасть»; употребление «ь» в глаголах и глагольных формах: «решив остатся», «каждый любит повалятся», «хочет отказатся».

Допускали ошибки в заданиях на гласные и согласные в корне: «упамянул», «вырожение», «помагать», «минталитет»; в правописании -н- и -нн- в словах различных частей речи: «даные», «жизненого», «самоотверженость», «сказанны». Сложность вызвало и слитное, раздельное, дефисное написание слов разных частей речи: «по дальше», «приезжали загород». В дополнительных примерах встречаются варианты «так-же», «подругому», «вобщем», «что бы» и «врядли» в случаях, где требовалось другое написание.

Особое внимание авторы рекомендаций обращают на слова и конструкции, которые находятся «на периферии школьного курса орфографии», но содержат знакомые школьникам орфографические элементы. Именно сходство с уже хорошо отработанными правилами может приводить к ошибочному написанию. В частности, в работах встречались варианты «в преддверие» и «впредверии» вместо нормативного «в преддверии», «на протяжение» вместо «на протяжении», а также «засчет» вместо «за счет».

Полина Ячменникова