Мосгорсуд признал законным арест соучастницы Шурыгиной по делу о порнографии

Мосгорсуд признал законным продление домашнего ареста актрисы Анастасии Овсянниковой (известной под псевдонимом Настя Холод), сообщают «РИА Новости». Ее подозревают в соучастии в изготовлении и распространении порнографии по уголовному делу блогера Дианы Шурыгиной (Шляниной).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Соцсети Анастасии Холод Фото: Соцсети Анастасии Холод

Под домашний арест госпожу Овсянникову отправил в мае Троицкий суд. Ту же меру пресечения избрали немецкому актеру и продюсеру Людвигу Кричкеру и самой Диане Шурыгиной. Последнюю в июле перевели из-под домашнего ареста в СИЗО. Все трое стали фигурантами дела о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов (пункт «а» части 3 статьи 242 УК РФ). По этой статье им грозит до шести лет колонии. В августе Анастасия Овсянникова обжаловала домашний арест в Мосгорсуде.

Анастасия Овсянникова в социальных сетях позиционирует себя как модель из Хабаровска. По данным Telegram-канала Baza, она снималась в откровенных роликах совместно с Дианой Шурыгиной. Людвиг Кричкер, пишет канал, помогал девушкам из России с переездом в Европу и получением вида на жительство.