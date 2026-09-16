Спикер гордумы Астрахани принял участие в приеме почетных граждан

В рамках празднования Дня города в Астрахани состоялся традиционный торжественный прием. На нем поздравили астраханцев, удостоенных званий «Почетный гражданин» и «Почетный ветеран», сообщили в городской думе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Городская дума Астрахани Фото: Городская дума Астрахани

Звания присваиваются за трудовую, общественную, научную, экономическую или творческую деятельность, получившую широкое признание жителей, а также за участие в сохранении культурных ценностей и реализации социальных программ.

Одним из гостей встречи стал спикер гордумы Астрахани Игорь Седов. Также были приглашены члены городской общественной палаты и жители региона, получившие эти звания в разные годы.

Господин Седов обратился к собравшимся со словами благодарности. Он отметил, что облик Астрахани последние 60 лет формируют люди, которые «многие годы отдали служению городу», и поблагодарил их за продолжение общественной деятельности и помощь в воспитании молодежи.

Нина Шевченко