Пашинян объяснил позицию Армении по поводу российской военной базы в Гюмри

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что власти страны никогда не поднимали вопрос вывода российской военной базы в Гюмри. По его словам, такую вероятность изначально допустил президент России Владимир Путин, а Армения считает, что база не имеет «жизненно важного значения» для республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Никол Пашинян

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Никол Пашинян в ходе правительственного часа в парламенте заявил, что с момента прихода к власти в 2018 году ни в одном из контактов с Россией не говорил о выводе российской военной базы. Однако в сентябре этого года, возвращаясь с саммита ШОС, обратил внимание на заявление Владимира Путина на эту тему.

«Потом на брифинге журналисты спрашивают и я говорю, что Армения никогда не поднимала вопрос вывода базы, но если РФ решит вывести, Армения не будет возражать»,— пояснил армянский премьер (цитата по News.am). «Если РФ хочет сохранить базу, мы готовы обсудить. Вот вся история и заявления»,— заключил он.

102-я военная база размещена в армянском Гюмри с 1995 года. Изначально Армения и Россия заключили соглашение сроком на 25 лет, а в 2010 году его продлили до 2044 года.

На пресс-конференции после встречи с Николом Пашиняном в Бишкеке Владимир Путин прокомментировал этот вопрос так: «Если Армения считает, что российская база Армении не нужна, военная, мы уйдем хоть завтра. Но Армения к этому готова? Пожалуйста. Навязывать мы ничего никому не будем». На следующий день Никол Пашинян заявил журналистам, что Армения примет решение России, но в любом случае российско-армянские отношения нуждаются в «инвентаризации». Обсудить эти вопросы стороны планируют во время визита армянского премьера в Москву в ближайшее время.

Лусине Баласян