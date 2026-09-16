Компания Джеймса Кэмерона купила разработчика ИИ для кино Outsyders

Принадлежащая режиссеру Джеймсу Кэмерону продюсерская компания Lightstorm Vision приобрела технологический стартап Outsyders, специализирующийся на 3D-контенте и искусственном интеллекте (ИИ) в кино. Об этом написали Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление самого Джеймса Кэмерона. Условия сделки не раскрываются. Помимо работы над новыми фильмами Outsyders вместе с Lightstorm будет создавать 3D-версии вышедших ранее фильмов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Outsyders создан в 2024 году. Он использует технологии ИИ и машинного обучения для создания «премиального стереоскопического контента», отмечают основатели проекта. Outsyders участвовал в создании 3D-версий фильмов «Голубые ангелы» (2024 года), «Лило и Стич» (2025), «Моана» (2026). Вместе с Lightstorm стартап участвовал в создании фильма о концертном туре певицы Билли Айлиш, выпущенном в 2026-м.

Ранее в этом году Lightstorm уже купила компанию Stereotec, также специализирующуюся на 3D-эффектах.

Яна Рождественская