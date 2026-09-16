Компания Джеймса Кэмерона купила разработчика ИИ для кино Outsyders
Принадлежащая режиссеру Джеймсу Кэмерону продюсерская компания Lightstorm Vision приобрела технологический стартап Outsyders, специализирующийся на 3D-контенте и искусственном интеллекте (ИИ) в кино. Об этом написали Variety и The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление самого Джеймса Кэмерона. Условия сделки не раскрываются. Помимо работы над новыми фильмами Outsyders вместе с Lightstorm будет создавать 3D-версии вышедших ранее фильмов.
Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP
Outsyders создан в 2024 году. Он использует технологии ИИ и машинного обучения для создания «премиального стереоскопического контента», отмечают основатели проекта. Outsyders участвовал в создании 3D-версий фильмов «Голубые ангелы» (2024 года), «Лило и Стич» (2025), «Моана» (2026). Вместе с Lightstorm стартап участвовал в создании фильма о концертном туре певицы Билли Айлиш, выпущенном в 2026-м.
Ранее в этом году Lightstorm уже купила компанию Stereotec, также специализирующуюся на 3D-эффектах.
Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в киноиндустрию активно развивается, и крупные игроки, такие как Warner Bros., уже в 2020 году объявили о сотрудничестве с технологической компанией Cinelytic для оценки успеха будущих проектов, включая прогнозирование кассовых сборов и оптимальных дат выхода фильмов. В 2023 году Amazon MGM Studios также использовала ИИ для ускорения производства фильмов и сериалов, что указывает на растущую роль технологий в кинопроизводстве. На текущий момент более десяти предпринимателей в сфере искусственного интеллекта вошли в список богатейших американцев по версии Forbes, что свидетельствует о значительном росте и инвестиционной привлекательности этой области.
В июне 2026 года The Hollywood Reporter сообщил, что кинокомпания Neon ведет переговоры о покупке прав на прокат фильма «Искусственный» об основателе OpenAI Сэме Альтмане. При этом Amazon MGM Studios, Warner Bros., Netflix и Focus ранее отказались от дистрибуции проекта, по данным издания, по политическим соображениям. В 2025 году возникала ситуация, когда инвесторов обеспокоили условия оферты Paramount по покупке Warner Bros. за $78 млрд, из которых $54 млрд были обеспечены займами, что отражает финансовые вызовы в индустрии.
Джеймс Кэмерон, помимо своих кинематографических достижений, таких как создание «Титаника» в 1997 году и «Аватара» в 2010 году, также известен как увлеченный исследователь океанов. Например, в 2012 году он стал первым человеком, который в одиночку спустился в Марианскую впадину.