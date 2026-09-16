В Орске УЖКДХТ оштрафовали на 100 тысяч рублей за разбитые улицы

Мировой суд Октябрьского района Орска признал виновной организацию, отвечающую за дорожное хозяйство города, в несоблюдении требований безопасности дорожного движения. Проведенная проверка выявила множественные нарушения ГОСТ на семи улицах и объездной дороге. Данные приводит пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ Фото: Иван Буранов / Коммерсантъ

В ходе заседания выяснилось, что Управление жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта (УЖКДХТ) администрации Орска допустило целый ряд нарушений. В частности, на объездной автодороге «Зеленхоз», улицах Станиславского, Новосибирской, проспекте Мира и улице Пионерской отсутствует или изношена горизонтальная дорожная разметка. На улице Станиславского также нет остановок, а светотехнические характеристики дорожных знаков изменены. На улице Ялтинской на пешеходном переходе стерлась разметка «зебра» и отсутствует искусственное освещение. Рядом с одним из домов по улице Пионерской нет тротуаров и ограничена видимость знаков, а на улице Просвещения зафиксированы многочисленные выбоины проезжей части.

Суд признал виновной организацию и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. руб.

Яна Вежлева