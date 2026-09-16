«Козырь в политическом противостоянии»

В Минске побывал спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул. Вашингтон снимает санкции с двух белорусских компаний и обещает разморозить заблокированные финансовые средства страны. Президент республики Александр Лукашенко в рамках жеста доброй воли согласился освободить 25 политических заключенных. Коул не исключил, что это число впоследствии существенно возрастет. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что подобная ситуация может вызвать вопросы в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров / Коммерсантъ

В Минск вновь неожиданно прибыл представитель Дональда Трампа Джон Коул. Согласно официальному сообщению республики Беларусь, стороны согласовали промежуточный договор. Что касается конкретики, Александр Лукашенко в качестве жеста доброй воли согласился освободить 25 человек. Америка в ответ снимает санкции с двух ключевых белорусских компаний — «Лакокраска» и «Беллесбумпром». Также обещано начать работу по возврату заблокированных в американском банке средств республики. Речь идет о сумме примерно в $44 млн.

Следует обратить внимание, что официальный белорусский Telegram-канал «Пул первого» предпочитает не пояснять, кто именно эти освобожденные 25 человек и что значит «промежуточный договор». В первом случае речь об осужденных по «экстремистским» и «протестным» статьям, на Западе их называют политическими заключенными.

Промежуточный договор — очередной шаг к договору окончательному. То есть итогом всей этой работы должна стать полная нормализация двусторонних отношений, а именно возобновление полноценной работы посольств, восстановление авиасообщения и, конечно же, снятие всех санкций. К слову, это все то, над чем активно работает и Российская Федерация. Пока без особого результата, в отличие от ближайшего союзника, который, получается, добился на этом направлении определенных тактических успехов.

Теперь вопрос: в чем интерес Америки? Во-первых, договор предусматривает освобождение всех политических заключенных, что фактически подтвердил Джон Коул во время общения с журналистами: «Я надеюсь, что освободят еще сотни. Уверен, мы вытащим еще многих».

Во-вторых, Дональд Трамп в рамках заботы о своих фермерах очень рассчитывает на белорусские калийные удобрения. Из-за мировой напряженности, нарушения логистических цепочек, а также ссоры с Канадой (в прошлом основным поставщиком) в США ощущается дефицит данного вида фактически стратегической продукции. США уже сняли санкции с «Беларуськалия» и «Белорусской калийной компании», поставки осуществляются.

Александр Лукашенко не против развития подобного сотрудничества и готов делать новые шаги доброй воли, естественно, в обмен на дальнейшие послабления.

В целом, конечно, интересная ситуация: две демократические, как принято считать, страны — США и Канада — сошлись в жестком клинче. И одна из них вынуждена обращаться за помощью к государству, которое, скажем мягко, не очень вписывается в стандарты западных ценностей.

Следующий интересный вопрос: если Белоруссия в итоге подпишет тот самый итоговый договор с недружественными России США, каким путем братская республика в итоге пойдет? И как это скажется на дальнейшей глубокой интеграции Москвы и Минска? Впрочем, так кажется, что до окончательного сближения им еще далеко. Ситуация в мире изменчива, все может резко стать с ног на голову.

Но тем не менее нужно признать очевидный факт — Трамп достиг в освобождении политических, по западным понятиям, заключенных больших успехов, чем толерантная Европа и прошлая демократическая администрация Джо Байдена. И, как бы это цинично бы ни звучало, это козырь и в политическом противостоянии тоже.

Дмитрий Дризе