Путин: избирательная кампания в Госдуму проходит в условиях СВО

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам по случаю выборов в Госдуму. Он напомнил, что «столь масштабная» избирательная кампания проводится в условиях специальной военной операции.

«Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», — отметил глава государства. Он напомнил, что жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской областей впервые поучаствуют в российских парламентских выборах.

Президент заявил, что выборы состоятся «в строгом соответствии с законом и в установленные сроки». По его словам, победу одержат «самые достойные». «Те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине», — отметил Владимир Путин. Он попросил обязательно прийти и «реализовать свое конституционное право».

С 18 по 20 сентября пройдут выборы в Госдуму. По общефедеральному и одномандатным округам зарегистрированы 4,4 тыс. кандидатов. В единый день голосования назначено более 2 тыс. избирательных кампаний разных уровней.