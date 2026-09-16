Всемирный банк назначил главным экономистом 61-летнего лауреата Нобелевской премии

Всемирный банк назначил главным экономистом 61-летнего Майкла Клемера, лауреата Нобелевской премии. Он вступит на должность с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Одной из главных обязанностей американского экономиста на этом посту станет создание рабочих мест — около 1,2 млрд. По словам господина Клемера, он также намерен заняться вопросами улучшения сфер здравоохранения и образования для людей.

Майкл Крамер получил степень PhD по экономике в Гарвардском университете и в настоящее время числится сотрудником Чикагского университета.

В 2004 году он провел исследование в Кении, в котором доказал, что массовая раздача недорогих таблеток от глистов — один из самых эффективных и экономически выгодных способов борьбы с бедностью и прогулами в школах. После этого эксперимента были запущены госпрограммы, в том числе в Индии, в рамках которых детям предоставили лечение. Именно этот цикл исследований принес Майклу Клемеру Нобелевскую премию по экономике в 2019 году. Награду ему присудили с формулировкой «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».