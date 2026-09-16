Всемирный банк назначил главным экономистом 61-летнего лауреата Нобелевской премии
Всемирный банк назначил главным экономистом 61-летнего Майкла Клемера, лауреата Нобелевской премии. Он вступит на должность с 1 октября. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Одной из главных обязанностей американского экономиста на этом посту станет создание рабочих мест — около 1,2 млрд. По словам господина Клемера, он также намерен заняться вопросами улучшения сфер здравоохранения и образования для людей.
Майкл Крамер получил степень PhD по экономике в Гарвардском университете и в настоящее время числится сотрудником Чикагского университета.
В 2004 году он провел исследование в Кении, в котором доказал, что массовая раздача недорогих таблеток от глистов — один из самых эффективных и экономически выгодных способов борьбы с бедностью и прогулами в школах. После этого эксперимента были запущены госпрограммы, в том числе в Индии, в рамках которых детям предоставили лечение. Именно этот цикл исследований принес Майклу Клемеру Нобелевскую премию по экономике в 2019 году. Награду ему присудили с формулировкой «за экспериментальный подход к борьбе с глобальной бедностью».
Назначение Майкла Клемера главным экономистом Всемирного банка подчеркивает важность проверки не только масштаба программ, но и их измеримого результата. Это особенно актуально, поскольку по состоянию на 2020 год период оценки воздействия обсуждавшихся Всемирным банком мер нигде не превышал трех-четырех лет, что не позволяет автоматически считать быстрый эффект доказательством долгосрочной результативности.
В оценке Всемирного банка за 2021 год здравоохранение и образование были отнесены к четырем наиболее перспективным секторам рыночной экономики. Они выделены по сочетанию потенциала создания рабочих мест, добавленной стоимости и ограниченного влияния на климат и загрязнение воздуха. Таким образом, эти сферы могут рассматриваться одновременно как социальные приоритеты и как направления экономической политики.
Практическая ценность проверяемых мер видна на примере Эфиопии в 2021 году: среди беднейших домохозяйств, охваченных социальной помощью, рост необеспеченности продовольствием составил 2,4 процентного пункта против 11,7 процентного пункта в общей группе, а увеличение периода дефицита продовольствия — 0,13 месяца против 0,47. Такие сопоставления дают основу для выбора программ, но не отменяют необходимости проверять, сохраняется ли результат на более длинном горизонте.