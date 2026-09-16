«Альянс» намерен построить индустриальный парк в Дзержинске

Группа компаний Альянс намерена построить индустриальный парк и два распределительных центра в Дзержинске с совокупным объемом инвестиций более 4 млрд руб. Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение участков под эти проекты.

Стоимость создания индустриального парка оценивается в 1,1 млрд руб., распределительных центров – в 3 млрд руб.

«Общая площадь застройки двух новых распределительных центров составит более 60 тыс. кв. м, а помещений индустриального парка – 32 тыс. кв. м», – рассказал зампредседателя регионального правительства Артур Батурский.

По словам гендиректора ООО «Альянс» Владимира Назарова, в Нижегородской области наблюдается острый дефицит помещений площадью до 3 тыс. кв. м.

Пока в регионе есть четыре частных индустриальных парка: «Заволжский моторный завод» (машиностроение), «Ока-Полимер» (нефтехимия), экопромышленный парк (переработка вторсырья, утилизация отходов) и «Технопарк Реал-Инвест» (химическая промышленность).

Галина Шамберина