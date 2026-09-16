Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Официальные курсы валют ЦБ на 17 сентября

Австралийский доллар 60,0407
Английский фунт 113,5328
Белорусский рубль 27,8461
Гонконгский доллар* 10,7282
Дирхам ОАЭ 22,9199
Доллар США 84,1732
Евро 97,1275
Индийская рупия** 87,7322
Казахстанский тенге** 18,7937
Канадский доллар 60,4823
Китайский юань 12,5457
СДР 115,2289
Сингапурский доллар 66,1063
Турецкая лира* 17,3188
Украинская гривна* 18,8720
Шведская крона* 86,1518
Швейцарский франк 102,8007
Японская иена** 54,1690

*За 10. **За 100.