Черноземье 16.09.2026, 18:02 Официальные курсы валют ЦБ на 17 сентября Австралийский доллар 60,0407 Английский фунт 113,5328 Белорусский рубль 27,8461 Гонконгский доллар* 10,7282 Дирхам ОАЭ 22,9199 Доллар США 84,1732 Евро 97,1275 Индийская рупия** 87,7322 Казахстанский тенге** 18,7937 Канадский доллар 60,4823 Китайский юань 12,5457 СДР 115,2289 Сингапурский доллар 66,1063 Турецкая лира* 17,3188 Украинская гривна* 18,8720 Шведская крона* 86,1518 Швейцарский франк 102,8007 Японская иена** 54,1690 *За 10. **За 100.