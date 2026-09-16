Транспортный корабль «МС-35» направился к МКС

Ракета-носитель «Союз-2.1б» с транспортным кораблем «МС-35» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур, сообщает «Роскосмос». Корабль доставляет 2,4 т грузов на Международную космическую станцию (МКС).

Запуск состоялся в 16:34 мск. Стыковка с МКС запланирована на 16:47 мск 19 сентября.

На борту «МС-35» находится 842 кг топлива для дозаправки станции, 420 кг питьевой воды, 50 кг воздуха для пополнения атмосферы, 525 кг оборудования и расходных материалов. Кроме того, корабль доставит на МКС расходные материалы для научных экспериментов: «Газоанализатор-ФС», «Теледроид», «Биополимер», «Виртуал», «Вампир», «Ураган» и «Сепарация».