Заполняемость отелей в Перми снизилась на 13,7%

В Перми по итогам восьми месяцев 2026 года заполняемость отелей снизилась на 13,7%. Так, краевая столица заняла третье место среди городов России по снижению уровня загрузки гостиниц. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Hotel Advisors.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В целом по России заполняемость отелей сократилась на 6,3%, наиболее заметно — в Сочи (-16,4%) и Волгограде (-15,1%).

По информации Hotel Advisors, загрузка в январе - августе выросла всего в нескольких локациях — Тобольске (+9,3%), Республике Алтай (+5,3%), Великом Новгороде (+2,6%), Ленинградской области (+1,6%) и Архызе (+1,4%).