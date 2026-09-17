обновлено 07:44
Заполняемость отелей в Перми снизилась на 13,7%
В Перми по итогам восьми месяцев 2026 года заполняемость отелей снизилась на 13,7%. Так, краевая столица заняла третье место среди городов России по снижению уровня загрузки гостиниц. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на данные Hotel Advisors.
Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ
В целом по России заполняемость отелей сократилась на 6,3%, наиболее заметно — в Сочи (-16,4%) и Волгограде (-15,1%).
По информации Hotel Advisors, загрузка в январе - августе выросла всего в нескольких локациях — Тобольске (+9,3%), Республике Алтай (+5,3%), Великом Новгороде (+2,6%), Ленинградской области (+1,6%) и Архызе (+1,4%).