Никита Михалков объявил о работе над новым фильмом

Никита Михалков работает над сценарием нового фильма. Об этом режиссер объявил на сборе труппы своего театра «Мастерская 12».

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Никита Михалков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Бог даст, фильм получит название "Русский овощ"»,— сказал Никита Михалков (цитата по ТАСС). Иных деталей будущего фильма он не раскрыл.

Последний на сегодняшний день художественный фильм Михалкова, «Солнечный удар» по мотивам произведений Бунина, вышел в 2014 году. Картину выдвигали на «Оскар», но номинирован фильм не был. После режиссер работал над фильмом «Шоколадный револьвер», съемки которого были намечены на 2018 год, но несколько раз переносились. В 2020 году Михалков сообщил о планах переработать сценарий, а в 2024-м заявил о закрытии проекта.

Евгений Белоусов