ННГУ намерен вложить 1,4 млрд рублей в Центр особо чистой химии

Нижегородский госуниверситет имени Лобачевского намерен построить Центр особо чистой химии на улице Левинка в Нижнем Новгороде. Как стало известно на заседании земельного совета при областном правительстве, объем инвестиций составит 1,37 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Университет просит в аренду участок площадью 4,6 тыс. кв. м. Сейчас он предоставлен другому арендатору, но проекты на нем не реализуются, поэтому договор расторгнут.

По словам замгубернатора Егора Полякова, это критически важный проект для технологического суверенитета в сфере микроэлектроники. Разработки центра будут применять при производстве полупроводниковых приборов: микросхем, микропроцессоров, сенсоров, светодиодов и других.

Ректор вуза Олег Трофимов пояснил, что Центр особо чистой химии станет частью регионального Центра малотоннажной химии и важным звеном научно-производственного кластера мирового уровня. «В регионе формируется передовая инновационная экосистема полного цикла с опорой на исследовательский и образовательный потенциал Университета Лобачевского», — подчеркнул он.

Галина Шамберина