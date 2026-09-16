США продлили экспортные ограничения для «Аэрофлота», Utair и Azur Air

Составлено ИИ-Ассистентъ

Продление означает, что «Аэрофлот», Utair и Azur Air сохраняют запрет на экспорт и реэкспорт компонентов производства США, включая их поставки через другие страны. Отзыв экспортных привилегий лишает авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под американские экспортные правила: под запрет попадают закупка запчастей, техническое обслуживание и ремонт лайнеров на территории США, а также реэкспорт американских товаров из третьих стран.

Механизм затрагивает не только прямые поставки из США. По пояснению американского Минторга, отзыв привилегий предотвращает предоставление самолетам каких-либо услуг, в том числе из-за рубежа, что фактически блокирует международную эксплуатацию таких лайнеров.

Ограничение действует и на третьи страны: в декабре 2022 года США предупредили Турцию, что турецким гражданам может грозить тюремное заключение, штрафы и утрата экспортных привилегий, если Турция будет предоставлять самолетам Boeing и Airbus российских авиакомпаний услуги по дозаправке и ремонту.