США продлили экспортные ограничения для «Аэрофлота», Utair и Azur Air
Министерство торговли США на год продлило действие лицензий, которые лишают российские авиакомпании «Аэрофлот», Utair и Azur Air экспортных привилегий. Постановления опубликованы в базе Федерального реестра.
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Запрос на продление рестрикций подало подведомственное Минторгу бюро промышленности и безопасности. Ограничения ввели 7 апреля 2022 года и с того момента неоднократно продлевались.
Постановление запрещает авиакомпаниям участвовать в любых трансакциях, а также экспорте из США и реэкспорте из-за границы товаров, которые подпадают под правила экспортного контроля. С марта 2022 года США ввели санкции против десятков российских предприятий, связанных с авиастроением.
Продление означает, что «Аэрофлот», Utair и Azur Air сохраняют запрет на экспорт и реэкспорт компонентов производства США, включая их поставки через другие страны. Отзыв экспортных привилегий лишает авиакомпанию права участвовать в сделках, подпадающих под американские экспортные правила: под запрет попадают закупка запчастей, техническое обслуживание и ремонт лайнеров на территории США, а также реэкспорт американских товаров из третьих стран.
Механизм затрагивает не только прямые поставки из США. По пояснению американского Минторга, отзыв привилегий предотвращает предоставление самолетам каких-либо услуг, в том числе из-за рубежа, что фактически блокирует международную эксплуатацию таких лайнеров.
Ограничение действует и на третьи страны: в декабре 2022 года США предупредили Турцию, что турецким гражданам может грозить тюремное заключение, штрафы и утрата экспортных привилегий, если Турция будет предоставлять самолетам Boeing и Airbus российских авиакомпаний услуги по дозаправке и ремонту.