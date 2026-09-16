В Саратове спроектируют полигон отходов за 47 млн рублей

ООО «Вектор-Н» ищет проектировщика полигона с отходами в саратовском поселке Соколовом. Начальная максимальная цена контракта составляет около 47 млн руб., соответствующий тендер размещен на «Госзакупках».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / leonovmg Фото: t.me / leonovmg

На объекте планируется складировать отходы производства. Подрядчику предстоит провести изыскания, подготовить полный комплект проектной документации, организовать общественные обсуждения и получить положительные заключения госэкспертизы.

Согласно проекту договора, максимальный срок исполнения обязательств составляет 20 месяцев с момента подписания контракта. Заявки на участие в закупке принимаются до 2 октября.

Нина Шевченко