На мессу папы римского в Париже записалось почти 600 тыс. человек
Почти 600 тыс. человек зарегистрировались на мессу папы римского Льва XIV в Париже. Об этом сообщил в X архиепископ французской столицы Лоран Ульрик.
«Пока мы приближаемся к отметке в 600 тыс. зарегистрированных участников, мы обратились к властям с просьбой и получили разрешение организовать дополнительную зону для посетителей … в пределах охраняемого периметра», — рассказал господин Ульрик.
Платформу для регистрации закроют сегодня в 18:00 по местному времени (19:00 мск), сообщил парижский архиепископ. «Огромное число верующих откликнулось на приглашение Святейшего Отца прийти и помолиться вместе с ним, и я от всего сердца благодарю за это. Месса, которую он возглавит …, несомненно, станет историческим событием», — подчеркнул Лоран Ульрик.
Месса папы римского Льва XIV пройдет 26 сентября на пространстве между парижской площадью Согласия и Елисейскими полями. В столице понтифик посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, а также совершит визиты в города Лурд и Мец. Последний раз месса папы римского в Париже прошла в 2008 году. Тогда французскую столицу посетил Бенедикт XVI.
Почти 600 тысяч регистраций на мессу папы римского Льва XIV в Париже привели к тому, что организаторы запросили и получили разрешение на создание дополнительной зоны для посетителей. Эта зона будет находиться в пределах охраняемого периметра, что позволяет увеличить вместимость мероприятия и обеспечить размещение большого числа верующих.
Для сравнения, в 2008 году папа Бенедикт XVI служил мессу в Париже на Эспланаде Инвалидов, после чего отправился в Лурд. Нынешнее богослужение папы Льва XIV организовано на другой площадке — между площадью Согласия и Елисейскими полями — и предполагает расширение доступного пространства уже в ходе подготовки события.