На мессу папы римского в Париже записалось почти 600 тыс. человек

Почти 600 тыс. человек зарегистрировались на мессу папы римского Льва XIV в Париже. Об этом сообщил в X архиепископ французской столицы Лоран Ульрик.

«Пока мы приближаемся к отметке в 600 тыс. зарегистрированных участников, мы обратились к властям с просьбой и получили разрешение организовать дополнительную зону для посетителей … в пределах охраняемого периметра», — рассказал господин Ульрик.

Платформу для регистрации закроют сегодня в 18:00 по местному времени (19:00 мск), сообщил парижский архиепископ. «Огромное число верующих откликнулось на приглашение Святейшего Отца прийти и помолиться вместе с ним, и я от всего сердца благодарю за это. Месса, которую он возглавит …, несомненно, станет историческим событием», — подчеркнул Лоран Ульрик.

Месса папы римского Льва XIV пройдет 26 сентября на пространстве между парижской площадью Согласия и Елисейскими полями. В столице понтифик посетит штаб-квартиру ЮНЕСКО, а также совершит визиты в города Лурд и Мец. Последний раз месса папы римского в Париже прошла в 2008 году. Тогда французскую столицу посетил Бенедикт XVI.