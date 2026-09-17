По спору о признании права собственности на мечеть в Прикамье назначили экспертизу

Арбитражный суд Пермского края приостановил производство по иску религиозной организации мусульман Бардымского района к местной администрации. Согласно материалам дела, основанием послужило проведение судебной пожарно-технической экспертизы, о которой ходатайствовал истец.

Как указано в определении, ее проведут два специалиста ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение Федеральной противопожарной службы “Испытательная пожарная лаборатория”» по Нижегородской области. В рамках нее эксперты ответят на вопросы о том, соответствует ли мечеть площадью 87,6 кв. м по ул. 70 лет Октября, 8а, в селе Барда обязательным требованиям пожарной безопасности, а также создает ли техническое состояние этого объекта угрозу жизни и здоровью граждан. Сумма вознаграждения составит в общей сложности 230 тыс. руб. Экспертное заключение должно быть передано в суд не позднее 1 июня 2027 года.

Напомним, религиозная организация мусульман Бардымского района обратилась с иском к местной администрации минувшей весной. В рамках него истец требует признать право собственности на самовольную постройку, предназначенную для осуществления религиозных обрядов — мечеть.