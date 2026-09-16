Мал и дорог

На Тюменском нефтегазовом форуме TNF обсудили перспективы строительства мини- нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Участники сессии с одной стороны заявили, что в условиях топливного кризиса небольшие НПЗ могут стать хорошим решением для упрощения логистики и создания распределенной сети нефтепереработки. Однако при этом такие проекты зачастую оказываются совершенно нерентабельными, а государство не готово предоставлять поддержку, которая компенсировала бы эти издержки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

На форуме TNF в Тюмени участники нефтегазовой отрасли и аналитических компаний встретились на дискуссионной сессии «Мини-НПЗ — средство укрепления энергобезопасности: как обеспечить топливную независимость в удаленных условиях?». Участники с самого начала отметили, что в последнее время тема приобрела особую актуальность — из-за ударов по НПЗ и возникшего топливного кризиса тему создания небольших нефтеперерабатывающих предприятий (до 1 млн тонн нефти в год) поднимают все чаще.

Генеральный директор «Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора» («НААНС-медиа») Тамара Сафонова заявила, что использование мощностей мини-НПЗ может стать одним из инструментов решения текущего топливного кризиса. По ее словам, их совокупные мощности достигают 12 млн тонн в год. Такие предприятия были бюджетообразующими для небольших городов, и, как напомнила госпожа Сафонова, правительство уже дало поручения задействовать их для насыщения внутреннего рынка.

По ее мнению, сейчас модернизация нефтеперерабатывающих предприятий предусматривает преимущественно увеличение выпуска дизеля, который и так превалирует в доле выпуска, тогда как мощностей для производства бензина по-прежнему недостаточно.

Глава «НААНС-медиа» отметила, что текущая экстраординарная ситуация с повреждением оборудования НПЗ из-за атак беспилотников изменила приоритеты: на первый план вместо модернизации вышли защита и восстановление инфраструктуры. В этих условиях, по ее словам, особенно востребованы экономические меры поддержки — корректировка таможенных пошлин, обратного акциза и демпфера, а также создание энергетической платформы для интерактивного мониторинга топливного баланса.

С этим мнением согласился заместитель председателя наблюдательного совета Ассоциации «Надежный партнер» и вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. По его мнению, распределенную сеть нефтепереработки можно создать, если использовать государственные льготы и поддержку. Сейчас же, считает эксперт, предприятия стремятся к сокращению издержек, а Минфин воспринимает малые производства как объекты со слишком низкой налоговой базой.

«Все вопросы и все проблемы решают в момент кризиса, а как только он миновал, все возвращается на круги своя»,— сказал господин Гусев.

Во время обсуждения он настаивал на том, что необходима позиция государства по смене концепции: необходимо поддерживать не только экономически эффективные проекты, но и объекты критической инфраструктуры.

Однако аналитики заметили, что при всех возможных плюсах строить такие предприятия крайне невыгодно. В аудиторско-консалтинговой фирме Kept рассказали, что мини-НПЗ простой конфигурации стали убыточными еще с 2014 года — валовая маржа переработки у них ушла в минус. По оценке экспертов, даже если мощность завода составляет 500 тыс. тонн в год, производство дизеля не окупает вложений, а бензина — и вовсе остается нерентабельным. Дополнительные сложности создает высокая стоимость денег: капитальные затраты в 10–15 млрд руб. могли бы, по расчетам Kept, окупаться при ставке в 10-12%.

Старший менеджер программ по реализации технологических проектов ПАО «Газпром нефть» Александр Блябляс добавил, что компания использует технологию только на собственных месторождениях, при этом для подрядчиков производят топливо с большим содержанием серы, не попадающее в стандарты «евро».

Господин Блябляс добавил, что рынок поставщиков не готов к реализации проектов малых НПЗ: как правило, они либо не имеют собственных инженерных разработок, либо занимаются исключительно инженерными изысканиями и не работали с нефтепереработчиками.

Представитель компании заявил, когда ситуация с топливом нормализуется, вложения в мини-НПЗ, вероятно, не окажутся оправданными.

Директор проектов центра компетенций технологического развития ТЭК при Минэнерго России Константин Фролов сообщил, что, по мнению министерства, строительство небольших НПЗ оправдано для работ на собственных месторождениях и близких к нефтяным потокам производствах, а также в отдаленных локациях при достаточно большом потреблении — это поможет упростить логистику.

При этом стоимость строительства мини-НПЗ со вторичной переработкой сырья и его очищением будет сопоставима с запуском больших мощностей нефтепереработки, а стоимость использования небольших НПЗ только на первичном этапе окажется выше адекватной для рынка.

Участники дискуссии сошлись на том, что сейчас использование таких проектов может быть точечным, однако для полной смены концепции необходимо и изменение парадигмы со стороны государства.

Анна Капустина, Тюмень