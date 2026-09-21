Мэрия Перми отказалась от иска к экс-владельцу Центрального рынка

Департамент земельных отношений администрации Перми отказался от исковых требований к бывшему владельцу Центрального рынка Ревазу Шенгелии. Соответствующее ходатайство удовлетворено Арбитражным судом Пермского края, производство по делу прекращено. Согласно определению, в ходе рассмотрения иска ответчик изменил вид разрешенного использования земельного участка на «магазины». Таким образом, его прежнее нецелевое использование было устранено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, ДЗО обратился в Арбитражный суд Пермского края с иском к ИП Ревазу Шенгелии в марте прошлого года. Департамент требовал прекратить использование земельного участка на пересечении улиц Эпроновской и Борчанинова не по целевому назначению и виду разрешенного использования, а также освободить территорию от торговых павильонов. Ведомство также требовало принять обеспечительные меры в виде запрета управлению Росреестра по Прикамью совершать регистрационные действия в отношении объекта, однако суд отказал в удовлетворении ходатайства.

Отметим, что сейчас в Арбитражном суде Пермского края рассматривается еще один иск к Ревазу Шенгелии. В рамках него администрация Ленинского района требует признать одноэтажное здание по ул. Борчанинова, 79 самовольной постройкой и провести его демонтаж. В судебном заседании объявлен перерыв до 22 сентября.

Реваз Шенгелия скончался 7 ноября 2025 года в Грузии после тяжелой и продолжительной болезни. После смерти предпринимателя управлять активами стала его супруга Людмила Шенгелия.