В российских компаниях трудятся лидеры-мазохисты. В некоторых отраслях до трети всех управленцев относятся именно к такому психотипу, говорится в исследовании «СберУниверситета». Речь о руководителе, который регулярно перерабатывает и практически не делегирует задачи подчиненным. Вместо этого менеджер мазохистического типа демонстративно занимается самопожертвованием. В результате в коллективе царит нездоровая атмосфера. Зачастую рядовые сотрудники по примеру босса так же задерживаются в офисе допоздна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

При этом такой подход к работе не приводит к высоким результатам, скорее, наоборот, считают аналитики. Стоит ли пресекать подобную практику? Опрошенные “Ъ FM” топ-менеджеры разошлись во мнении.

Директор модного дома Raschini Сергей Викулин: «Цифры должны быть сильно выше: подобный тип лидерства во многом определяется субъективными обстоятельствами. У нас, к сожалению, огромная пропасть между уровнем компетенций и размером компенсаций за них. Негармоничное распределение ответственности руководителями приводит их к необходимости совершать подвиг. Не могу сказать, что это характерно только для России. Подобного рода феномены я встречал и в Гонконге, и в Италии. Руководители своим примером пытаются повысить производительность, фактически работая на износ. Вопрос: как это влияет на коллектив? Нет однозначного ответа, поскольку руководитель иногда становится камертоном, который задает ритм и все-таки хоть как-то поддерживает компанию на определенных показателях». Президент компании InfoWatch Наталья Касперская: «Мы не боремся. У нас вообще сейчас работа наполовину удаленная. Если человек трудится из дома, то чаще делает даже больше, чем если бы ездил в офис. Мы как-то особенно это не контролируем. Главное, чтобы был достигнут результат. Сообщения в нерабочее время не должны быть нормой, но если что-то случилось, то, конечно, надо реагировать. То есть я считаю, что здесь без фанатизма надо». Гендиректор торговой сети Finn Flare Ксения Рясова: «Люди должны обязательно восстанавливаться, иначе они уже просто не соображают, что делают. У нас раньше даже такая практика была: охранник в 19 часов выгонял всех, кто не был включен в список тех, у кого есть производственная необходимость остаться. Я не поддерживаю идею с переработками. Иногда она может случаться, но если это больше часа, то дальше человек выгорает. В чем смысл, что он работает по 12 часов? Завтра, чтобы сделать ту же работу, ему потребуется 13. Это гораздо хуже, чем просто нездоровая обстановка в коллективе».

По данным исследовательского центра «Ромир», 87% топ-менеджеров задерживаются в офисе, 92% — иногда выполняют свои обязанности на выходных. При этом каждый второй руководитель считает переработки нормой.

Никита Путятин