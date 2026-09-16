Курултай Башкирии соберется на внеочередное заседание

17 сентября состоится внеочередное заседание Курултая Башкирии, подтвердили информированные источники «Ъ-Уфа», не зависящие друг от друга. Мероприятие назначено на 10 утра.

На состоявшемся 14 сентября совещании правительства Башкирии исполняющий обязанности спикера Курултая Илшат Тажитдинов заявил, что в четверг депутаты рассмотрят вопрос о проявлениях коррупции в Верховном суде Башкирии. Глава республики Радий Хабиров предложил «не горячиться» и перенести тему на более отдаленный срок. Связано ли завтрашнее заседание с этим вопросом, не ясно. Материалы к нему не публиковались.

По данным «Ъ-Уфа», депутатов предупредили о собрании сегодня днем. Президиум не собирался, повестка неизвестна, сообщили источники. По другой информации, президиум соберется перед «пленаркой» для утверждения повестки.

Ранее в графике заседаний 17 сентября значилось как день собрания президиума Курултая, тогда как дата пленарного заседания не была известна. Сейчас график на сайте парламента не доступен.

Идэль Гумеров