Родственники водителей, обвиняемых в терроризме, рассказали “Ъ”, что решение суда, по которому их близкие вышли на свободу спустя почти 16 месяцев заключения, стало для них радостным и неожиданным. Они уже созвонились с водителями и решают вопрос, как им добраться из Москвы, где они находились под арестом, домой в Челябинск.

«Мне Галя (жена Михаила Рюмина.— “Ъ”) сообщила, а ей адвокат Сергея Канурина позвонила. Я еще не верил, слезы пошли! Я сейчас сам еду из Иркутска домой, остановился, потому что слезы! Я всем богам молился сегодня и кулаки держал, слава богу, справедливость восторжествовала! Я сейчас лично с Михаилом (Рюминым.— “Ъ”) разговаривал, говорит: я на свободе! Сейчас надо будет им получить вещи, решить, как добраться. Найдем деньги, да хоть на самолет, чтоб быстрее домой все вернулись. Галя, жена его, рыдает, от радости заливается слезами. Я сам с вами говорю, и голос дрожит… Это, конечно, радость. Я сейчас всех обзваниваю, двоюродному брату позвонил, он тоже у нас дальнобойщик, говорю: с Мишкой разговаривал! Так его в пот бросило, говорит: ой, господи, ну такая радость»,— эмоционально прокомментировал освобождение Михаила Рюмина его брат Андрей Рюмин.

Между тем Светлана Пытикова, дочь погибшего при взрыве трейлера с дронами в Амурской области Василия Пытикова, не знает, как повлияет такое развитие событий лично на ее ситуацию. Девушка была вынуждена подписать заявление о прекращении уголовного дела в отношении ее отца по нереабилитирующим основаниям. При этом Светлана с самого начала была уверена в невиновности своего отца и хочет, чтобы его доброе имя было восстановлено.

«Если водителей освободили, значит, с моего папы тоже должны снять обвинения. Я хочу, чтобы истинный виновник понес наказание и чтобы мне принесли извинения»,— сказала Светлана Пытикова.

Анна Яшина, Благовещенск