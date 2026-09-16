Генкомпаниям могут запретить управлять инфраструктурой для майнинга
ФАС подготовила законопроект, запрещающий производителям электроэнергии выступать операторами инфраструктуры для майнинга. Об этом замглавы ФАС Геннадий Магазинов сообщил на конференции ассоциации «Совет производителей энергии». По его словам, в ближайшее время законопроект будет вынесен на общественное обсуждение. Запрет предлагается распространить на все субъекты электроэнергетики.
Существующая нагрузка ЦОДов в России, включая майнинг, сейчас достигает 4 ГВт (около 2% от общего энергопотребления в стране). К 2030 году потребность ЦОДов в энергоснабжении вырастет еще на 2 ГВт — такую оценку приводило Минцифры на совещании у вице-премьера Александра Новака в конце 2025 года. Запрет на майнинг в России действует в нескольких регионах. С 15 августа 2026 года ограничение сроком до 31 декабря 2032 года введено в Москве и Подмосковье.