Тюменская область, ХМАО и ЯНАО договорились расширить нефтегазовый кластер

Главы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ХМАО-Югры), Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) и Тюменской области подписали на Тюменском нефтегазовом форуме (TNF) соглашение о расширении Нефтегазового кластера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Моора Фото: Telegram-канал Александра Моора

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, сотрудничество позволит усилить кооперацию, эффективнее использовать ресурсы и совместно развивать новые проекты.

«В очередной раз убеждаюсь, что в нашем случае 1 + 1 + 1 — всегда больше, чем три. Потому что вместе Тюменская область, Югра и Ямал дают не сумму, а мощный синергетический эффект, направленный на развитие наших регионов, а главное — на реальное улучшение качества жизни людей»,— отметил господин Моор.

Как сообщили в пресс-службе губернатора ЯНАО, стороны намерены совместно развивать технологии освоения трудноизвлекаемых запасов углеводородов и низконапорного газа, повышать нефтеотдачу зрелых месторождений, создавать роботизированные буровые комплексы и разрабатывать технологии строительства на многолетнемерзлых грунтах.

«Мы вступаем в этап, когда легкие запасы действующих месторождений в основном освоены, а дальнейшая добыча — это вопрос технологий. Расширение кластера дает то, чего не хватало по отдельности: у Тюмени научная школа и инжиниринг, у Югры — уникальный опыт работы с ТрИЗ на зрелой ресурсной базе, у Ямала— арктический полигон, где отечественные решения проходят самую серьезную проверку»,— отметил глава ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Нефтегазовый кластер действует с 2021 года. В настоящий момент в его состав входят 223 участника из 27 регионов России.

Полина Бабинцева