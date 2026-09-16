В Волгоградской области продают заброшенные бункеры за 10,4 млн рублей

В Волгограде и Волжском продают три заброшенных укрытия для ЧС, снятых с учета в 2023 году из-за неудовлетворительного состояния. Первое убежище расположено в Дзержинском районе, в подвале бывшего завода «Аврора». Его площадь составляет 572,8 кв. м. Объект был введен в эксплуатацию в 1974 году, а снят с учета в 2023-м. Стартовая цена — 5,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИС Торги Фото: ГИС Торги

Второй бункер находится на территории абразивного завода в Волжском. Его площадь составляет 82,4 кв. м. Его продают за 892 тыс. руб.

Третий объект расположен в Кировском районе, в поселке Веселая Балка. Укрытие было введено в эксплуатацию в 1989 году. Площадь составляет 379,4 кв. м, а торги начинаются с 3,8 млн руб.

Нина Шевченко