США объявили о визовых ограничениях в отношении отдельных граждан ЮАР
Госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений в отношении отдельных граждан ЮАР, причастных к расовой дискриминации, подстрекательству к насилию против меньшинств и незаконному изъятию земель. Решение принято в рамках исполнительного указа президента Дональда Трампа от февраля 2025 года о реагировании на «вопиющие действия» ЮАР.
Под ограничения попали чиновники, законодатели и активисты, которые продвигали закон об экспроприации земли без компенсации. Как утверждает Госдепартамент США, в перечень также вошли лица, причастные к дискриминационной политике в отношении белого меньшинства. Санкции распространяются и на членов семей этих лиц. Список имен не опубликован, узнать о запрете возможно только при подаче на визу или попытке въезда в США.
Вашингтон объяснил меру «глубокой обеспокоенностью» расово мотивированными преступлениями в отношении африканеров. В заявлении посольства США упоминаются угрозы изъятия земли и «подстрекательство к насилию через дегуманизирующие лозунги» с отсылкой к песне «Kill the Boer» («Убей бура»). Марко Рубио отметил, что власти ЮАР ранее «неадекватно отреагировали» на обеспокоенность Вашингтона, поэтому США применили визовые ограничения.
Бур — историческое название потомков голландских, немецких и французских переселенцев в Южной Африке, которые занимались фермерским хозяйством. В современном контексте под «бурами» часто подразумевают белых южноафриканских фермеров африканского происхождения.
Власти ЮАР заявляют, что земельная реформа направлена на устранение последствий апартеида, а не на ущемление прав белого населения. Закон о конфискации земли допускает в отдельных случаях нулевую компенсацию, если это признается «справедливым и целесообразным». Администрация Трампа, напротив, считает эту норму и политику расширения экономических возможностей чернокожего населения (BEE) дискриминационными по отношению к белому меньшинству. Оппозиционный Демократический альянс (DA) ЮАР назвал введение визовых ограничений свидетельством «политического провала» правительства.
Визовые ограничения превращают спор о внутренней политике ЮАР в адресное внешнеполитическое давление. После указа от 7 февраля 2025 года, предусматривавшего прекращение помощи и содействия ЮАР, у Вашингтона появился инструмент воздействия не на страну в целом, а на доступ конкретных официальных лиц в США: практический механизм состоит в отказе в визе, в том числе для поездок на конференции, — так Штаты в разное время поступали с дипломатами из Ирана, КНДР и России, пытавшимися попасть на Генассамблею ООН в Нью-Йорке.
Поводом для конфликта стал подписанный 23 января 2025 года президентом ЮАР Сирилом Рамафосой закон об экспроприации земли. Он допускает нулевую компенсацию, если собственник не использует землю или рассчитывает заработать на росте ее рыночной стоимости. С колониальных времен почти три четверти пахотных земель в стране принадлежат белому меньшинству, составляющему около 9% населения; власти ЮАР объясняют реформу необходимостью исправить последствия апартеида, при котором земли отбирали у чернокожего населения.
Для двусторонних отношений это означает сочетание финансового давления с персональными ограничениями на поездки. При этом стороны по-разному оценивают саму проблему: правительство ЮАР заявляет, что обвинения в насилии против белых фермеров не подтверждаются статистикой и что внутри страны существуют структуры для решения проблем дискриминации.