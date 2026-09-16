США объявили о визовых ограничениях в отношении отдельных граждан ЮАР

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений в отношении отдельных граждан ЮАР, причастных к расовой дискриминации, подстрекательству к насилию против меньшинств и незаконному изъятию земель. Решение принято в рамках исполнительного указа президента Дональда Трампа от февраля 2025 года о реагировании на «вопиющие действия» ЮАР.

Под ограничения попали чиновники, законодатели и активисты, которые продвигали закон об экспроприации земли без компенсации. Как утверждает Госдепартамент США, в перечень также вошли лица, причастные к дискриминационной политике в отношении белого меньшинства. Санкции распространяются и на членов семей этих лиц. Список имен не опубликован, узнать о запрете возможно только при подаче на визу или попытке въезда в США.

Вашингтон объяснил меру «глубокой обеспокоенностью» расово мотивированными преступлениями в отношении африканеров. В заявлении посольства США упоминаются угрозы изъятия земли и «подстрекательство к насилию через дегуманизирующие лозунги» с отсылкой к песне «Kill the Boer» («Убей бура»). Марко Рубио отметил, что власти ЮАР ранее «неадекватно отреагировали» на обеспокоенность Вашингтона, поэтому США применили визовые ограничения.

Бур — историческое название потомков голландских, немецких и французских переселенцев в Южной Африке, которые занимались фермерским хозяйством. В современном контексте под «бурами» часто подразумевают белых южноафриканских фермеров африканского происхождения.

Власти ЮАР заявляют, что земельная реформа направлена на устранение последствий апартеида, а не на ущемление прав белого населения. Закон о конфискации земли допускает в отдельных случаях нулевую компенсацию, если это признается «справедливым и целесообразным». Администрация Трампа, напротив, считает эту норму и политику расширения экономических возможностей чернокожего населения (BEE) дискриминационными по отношению к белому меньшинству. Оппозиционный Демократический альянс (DA) ЮАР назвал введение визовых ограничений свидетельством «политического провала» правительства.

Анна Барышева