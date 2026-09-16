Первую полностью беспилотную «Ласточку» на МЦК запустят в 2027 году

Компания РЖД готовится запустить в 2027 году первый полностью беспилотный поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 3 Фото: Василий Шитов / Коммерсантъ / купить фото Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Мы уже практически вышли на итоговое решение. В 2027 году запустим беспилотное пассажирское движение уже высшего уровня УА 4», — отметил господин Белозеров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, компании остался «буквально последний штрих» до запуска поезда.

С августа 2024 года по МЦК уже курсирует поезд «Ласточка» третьего уровня автоматизации (УА 3). Этот поезд движется автономно, однако машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей.

Как рассказывал замглавы петербургского филиала НИИАС (организации-разработчика беспилотных поездов) Сергей Кудряшов, в составах следующего уровня автоматизации машиниста не будет вообще. Система сама будет ехать, тормозить, открывать и закрывать двери. Машинист-оператор будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и подключаться в случае внештатных ситуаций.