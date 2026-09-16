Первую полностью беспилотную «Ласточку» на МЦК запустят в 2027 году
Компания РЖД готовится запустить в 2027 году первый полностью беспилотный поезд «Ласточка» на Московском центральном кольце (МЦК). Об этом рассказал глава компании Олег Белозеров на полях Международного фестиваля молодежи в Екатеринбурге.
«Мы уже практически вышли на итоговое решение. В 2027 году запустим беспилотное пассажирское движение уже высшего уровня УА 4», — отметил господин Белозеров (цитата по «РИА Новости»). По его словам, компании остался «буквально последний штрих» до запуска поезда.
С августа 2024 года по МЦК уже курсирует поезд «Ласточка» третьего уровня автоматизации (УА 3). Этот поезд движется автономно, однако машинист находится в кабине для контроля, а также для открытия и закрытия дверей.
Как рассказывал замглавы петербургского филиала НИИАС (организации-разработчика беспилотных поездов) Сергей Кудряшов, в составах следующего уровня автоматизации машиниста не будет вообще. Система сама будет ехать, тормозить, открывать и закрывать двери. Машинист-оператор будет контролировать работу системы из диспетчерского центра и подключаться в случае внештатных ситуаций.
Переход на УА 4 означает перенос управления поездом из кабины в дистанционный контур: для него нужна передача потокового видео и цифровая широкополосная связь LTE. Поэтому «последний штрих» — это не только настройка алгоритмов, но и готовность инфраструктуры связи к управлению составом и реагированию на нештатные ситуации из диспетчерского центра.
Практический смысл автоматизации — возможность чаще отправлять поезда. В 2024 году технологию связывали с сокращением среднего интервала примерно с пяти минут до 3–3,5 минуты: при таком режиме человеческой реакции может не хватать для своевременного реагирования на внештатные ситуации, тогда как автоматическая система должна поддерживать более плотное движение. При этом, по словам замглавы РЖД, даже без машиниста, управляющего поездом, на борту должен оставаться инженер, контролирующий функционирование.
Внедрение беспилотных «Ласточек» требует также изменений в законодательстве и производственных программах, так что запуск становится одновременно инженерной и нормативной задачей.