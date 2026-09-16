В Екатеринбурге открыли первую в РФ детскую площадку в стиле дымковской игрушки
В Академическом районе Екатеринбурга в Преображенском парке появилась тематическая игровая зона, оформленная в стилистике дымковской игрушки. Это первая площадка в стране, возведенная по проекту строительства детских пространств, вдохновленных народными промыслами.
На площадке установлены качели, горки и скульптуры, выполненные в стилистике дымковской игрушки. Площадь игровой зоны — 558 кв. м. «Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей. А когда дети еще и соприкасаются с этим в игре, на отдыхе, в веселье — это вдвойне помогает понимать смыслы», — сказал главы Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия (цитата по сайту администрации).
Проект был инициирован Советом национального центра «Россия» и получил поддержку президента Владимира Путина. Как уточнили в мэрии, екатеринбургская площадка открыта в преддверии дня рождения Академического района. В дальнейшем проект планируется масштабировать на другие регионы России. В планах — создание игровых пространств в стилистике богородской, филимоновской и каргопольской игрушек, мезенской росписи и других традиционных промыслов.
Смысл проекта — превратить мотивы народных художественных промыслов из музейного или декоративного элемента в часть повседневной среды, с которой ребенок взаимодействует через игру. Такой подход должен создавать ощущение «родного дома» и поддерживать патриотическое воспитание без прямых лозунгов: культурный код присутствует в привычном общественном пространстве и усваивается через повседневный опыт.
Для Екатеринбурга эта идея имеет региональную опору: по состоянию на январь 2025 года в Свердловской области 21 территория имела статус места традиционного бытования промыслов. Там развиваются камнерезное и ювелирное дело, художественная ковка, керамика, фарфор, деревообработка и ручное ткачество, поэтому дальнейшее расширение проекта может связывать игровые пространства не с одним универсальным оформлением, а с конкретным культурным наследием разных территорий.