В Екатеринбурге открыли первую в РФ детскую площадку в стиле дымковской игрушки

В Академическом районе Екатеринбурга в Преображенском парке появилась тематическая игровая зона, оформленная в стилистике дымковской игрушки. Это первая площадка в стране, возведенная по проекту строительства детских пространств, вдохновленных народными промыслами.

На площадке установлены качели, горки и скульптуры, выполненные в стилистике дымковской игрушки. Площадь игровой зоны — 558 кв. м. «Именно на доброй сказке и нужно воспитывать детей. А когда дети еще и соприкасаются с этим в игре, на отдыхе, в веселье — это вдвойне помогает понимать смыслы», — сказал главы Екатеринбурга Алексей Орлов во время открытия (цитата по сайту администрации).

Проект был инициирован Советом национального центра «Россия» и получил поддержку президента Владимира Путина. Как уточнили в мэрии, екатеринбургская площадка открыта в преддверии дня рождения Академического района. В дальнейшем проект планируется масштабировать на другие регионы России. В планах — создание игровых пространств в стилистике богородской, филимоновской и каргопольской игрушек, мезенской росписи и других традиционных промыслов.