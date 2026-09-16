Как борются с нападениями медведей за рубежом

За апрель—август 2026 года Минприроды Японии зарегистрировало 56 нападений медведей, в результате которых погибли 6 человек, 54 получили ранения. В некоторых регионах власти объявили чрезвычайную ситуацию и перекрыли дороги в поисках особо агрессивных особей. Правительство страны утвердило план по сокращению популяции: к 2030 году численность медведей в регионах Тохоку, Канто и Тюбу планируется сократить примерно на треть. Число сотрудников местных органов власти, занятых в отлове медведей, увеличат втрое — до 2,5 тыс. человек. В мероприятиях используют 10 тыс. ловушек-клеток и 20 тыс. баллонов с отпугивающим спреем.

23 апреля 2026 года возле села Плонна в Польше медведь смертельно ранил женщину, искавшую в лесу сброшенные оленьи рога на продажу. Власти призвали жителей избегать местных лесов. В мае региональное природоохранное ведомство разрешило отпугивать медведей, угрожающих людям и животным, петардами, шумовыми пистолетами и световыми сигналами. Ранить или убивать зверей в рамках этих мер запрещено.

В мае—июне 2026 года в Румынии участились случаи нападения медведей: в результате нападений погибла женщина в селе Бикиджиу, были ранены ее односельчанин и турист из Швейцарии. После нападения на туриста зверя застрелили, лесная служба усилила патрулирование совместно с жандармерией. Парламент страны подготовил законопроект, предусматривающий ежегодный отстрел 859 медведей в профилактических целях и еще 110 — при экстренном вмешательстве в 2026–2027 годах.

В июле 2026 года власти Словении после ряда нападений объявили о возобновлении программы отстрела 206 бурых медведей для защиты населения и предотвращения ущерба. Разрешение распространяется на 176 охотничьих угодий. С начала 2026 года были исполнены 11 решений об экстренном отстреле медведей, угрожавших безопасности людей.

8–9 августа 2026 года на севере Словакии медведи ранили двух человек. Медведицу и двух ее детенышей обнаружили с помощью беспилотников с тепловизорами, после чего застрелили. Массовый отстрел власти страны согласовали еще в апреле 2025 года: правительство разрешило уничтожить до 350 медведей и объявило чрезвычайную ситуацию в ряде районов.