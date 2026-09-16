Умерла актриса Наталья Данилова

Советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Наталья Данилова умерла в возрасте 70 лет. Об этом сообщили ТАСС в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова и театре им. В. Ф. Комиссаржевской. В последнем уточнили, что она скончалась 8 сентября.

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Фото: РИА Новости Наталья Данилова

Фото: РИА Новости

Наталья Данилова родилась в 1955 году в Ленинграде. Окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. С 1977 по 1992 год работала в БДТ имени Г. А. Товстоногова (ранее М. Горького). С 1992 по 1994 год — в театре «Приют комедиантов». С 2001 года — в театре имени В. Ф. Комиссаржевской.

Снималась более чем в 60 фильмах и сериалах. Наталья Данилова наиболее известна по роли сержанта Вари Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя» и княгини Вольской в «Маленьких трагедиях». Была актрисой дубляжа, озвучила более 100 ролей.