Жительница Ямала в ВС РФ добилась регистрации брака с участником СВО

Верховный суд России разъяснил, что органы ЗАГС обязаны регистрировать брак с участником специальной военной операции (СВО) в день подачи обращения, сообщили в пресс-службе суда. Поводом стал иск жительницы Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Римма Талеева и Герман Сидоров ранее состояли в браке, но после развода продолжили жить вместе и вести общее хозяйство. Когда мужчина заключил контракт о прохождении военной службы, они решили вновь зарегистрировать свои отношения. Однако сотрудник отдела ЗАГС отказал в регистрации брака. Уже на следующий день Герман Сидоров отправился на СВО, а через три месяца пропал без вести.

Римма Талеева обратилась в суд с требованием признать брак заключенным. Суд первой инстанции поддержал ее позицию, указав, что в сложившихся обстоятельствах брак должны были зарегистрировать в день обращения. Апелляция и кассация отменили это решение и отказали в удовлетворении требований.

«Коллегия по гражданским делам ВС России отменила принятые решения, указав, что орган записи актов гражданского состояния действовал незаконно и своим отказом в регистрации брака ограничил права получателей государственной услуги»,— говорится в сообщении суда.

Полина Бабинцева