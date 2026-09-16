В Татарстане 22-летний тракторист погиб при прессовке сена

В Буинском районе Татарстана во время сельскохозяйственных работ погиб 22-летний работник крестьянско-фермерского хозяйства. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина управлял трактором и во время прессовки сена попытался самостоятельно устранить неисправность оборудования. Его затянуло в пресс-подборщик. От полученных травм он скончался на месте.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 143 УК РФ о нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Анна Кайдалова