Нежелательная философия

В Коми вынесен приговор гражданину России и Канады философу Николаю Зюзеву. По данным ФСБ, ученый подготавливал лидеров движений по «освобождению» малочисленных народов РФ и разрабатывал проект, направленный против суверенитета России. Деньги на свою работу он получал от иностранных фондов и нежелательных организаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Зюзин

Фото: Соцсети Николая Зюзина Николай Зюзин

Фото: Соцсети Николая Зюзина

Как рассказали “Ъ” в Центре общественных связей ФСБ, Верховный суд Коми признал Николая Зюзева виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). Ученому-философу назначено наказание в виде семи лет колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Подсудимый признал вину и изобличил соучастников преступления. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.

По данным спецслужбы, ученый в феврале 2022 года разработал проект, направленный против суверенитета и территориальной целостности России.

Всего план предусматривал работу по 12 направлениям, одно из которых подготовка за рубежом лидеров так называемых национально-освободительных движений малочисленных народов России. Николай Зюзев распространял экстремистские материалы, собирал и анализировал информацию по заданию госорганов и аналитических центров Евросоюза.

Средства на реализацию своего проекта, по данным следствия, Зюзев получал от 12 иностранных организаций, в том числе от Фонда им. Х. Зайделя, Пражского центра развития гражданского общества, Немецкого общества исследования внешней политики, Шведского института, французского «Айрекс Европа», «Чэтэм Хаус» и британского Черноморского фонда регионального сотрудничества (деятельность этих организаций признана нежелательной в России).

Всего ученый получил грантов на €2 млн.

Как рассказал на допросе сам Зюзев, идея проекта пришла ему во время поездки в Вильнюс (Литва). Первоначально предполагалось создать образовательный сайт, где преподавались бы гуманитарные науки. Однако организаторы-спонсоры оказались не заинтересованы в подобном проекте. Вместо этого началась разработка проекта, распространяющего дезинформацию о действиях российских властей и создающего своего рода «медиаинкубаторы». К их деятельности предполагалось привлекать журналистов из России, обучать за границей и впоследствии помогать им создать собственные медиапроекты. Целью таких изданий были бы критика российских властей и разжигание межнациональной розни.

В частности, предлагалось продвигать среди малых народов России идею об ущемлении их прав и интересов.

Согласно информации из открытых источников, Николай Зюзев — доктор философских наук, специализирующийся на изучении трудов российско-американского социолога Питирима Сорокина. Он окончил филфак Сыктывкарского госуниверситета (СГУ) и аспирантуру философского факультета МГУ. После этого ученый преподавал в Государственном педагогическом институте в Коми и Ухтинском государственном техническом университете. В последнем он заведовал кафедрой философии.

В 2008 году ученый переехал в Канаду и получил юридическое образование в университете в Торонто. Там же он преподавал в колледже. Получив канадское гражданство, вернулся на родину, работал в СГУ им. Питирима Сорокина. После начала СВО ученый уехал обратно в Канаду, но продолжал периодически приезжать в Коми. По данным СМИ, именно в последнюю поездку его и задержали чекисты, изначально предъявив обвинение в конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством или организацией (ст. 275.1 УК). Позже преступление переквалифицировали на статью о госизмене.

Никита Черненко