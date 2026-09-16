В пермском ТРК «Семья» закроется магазин Mango

В ТРК «Семья» закрывается магазин Mango, сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на директора направления недвижимости группы «ЭКС» (управляет ТРК «СемьЯ») Елену Жданову. Она рассказала, что решение о закрытии магазина принял франчайзи-партнер бренда. После ухода бренда площадку займет новая крупная федеральная сеть. Название нового арендатора госпожа Жданова не раскрыла.

Новый арендатор начнет работу в 2027 году и запустит один из самых больших магазинов во второй очереди ТРК на площади 700 кв. м, уточнила директор направления недвижимости «ЭКС». Планируется представить одежду и аксессуары для всей семьи. В Перми в настоящий момент работает два магазина Mango. Второй находится в ТРК «СпешиLove» в Камской долине.

Стоит отметить, что ранее стало известно о закрытии еще нескольких известных брендов. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», в ТРЦ «Планета» прекратил работу бутик Lacoste, XC и Cropp, а весной 2027-го перестанет работать единственный в Перми филиал магазина «Стокманн». В ТРК «iMall Эспланада» закрылся магазин обуви и одежды Rendez-Vous.