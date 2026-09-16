Доходы бюджета Удмуртии в 2027 году составят около 138 млрд рублей

Доходы бюджета Удмуртии на 2027 год планируются в объеме около 138 млрд руб. Эта сумма не учитывает целевые поступления из федеральной казны, уточнили «Ъ-Удмуртия» в пресс-службе правительства региона. Врио главы республики Ольга Абрамова поручила кабмину активнее привлекать федеральные средства и внебюджетное финансирование. Об этом она сказала на совместном заседании президиумов Госсовета республики и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Отметим, что сейчас, по данным минфина, уточненный план на 2026 год по поступлениям в региональную казну без учета муниципальных и городских округов составляет 164,8 млрд руб.

Одновременно регион продолжит снижать долговую нагрузку. В 2025–2030 годах планируется избавиться от 40 млрд руб. задолженности по бюджетным кредитам. За 2025–2026 годы уже списано 16,3 млрд руб., в 2027 году ожидается списание еще около 8 млрд руб.

Как сказала и. о. министра финансов Удмуртии Вера Сухих, темпы роста доходов замедляются, а нагрузка по социальным направлениям увеличивается. Власти также намерены искать резервы в расходах бюджета и повышать эффективность использования средств.